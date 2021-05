Auch wegen Corona: Klub-Medien werden immer beliebter

Die Medien-Angebote der Fußball-Bundesligisten haben während der Coronapandemie an Bedeutung gewonnen.

Die Medien-Angebote der Fußball-Bundesligisten haben während der Coronapandemie an Bedeutung gewonnen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen FanQ-Umfrage im Auftrag des SID. 37,9 Prozent der insgesamt 1103 befragten Personen gaben an, seit Beginn der Pandemie die Angebote häufiger zu nutzen als vorher. 83,1 Prozent der Befragten nehmen die Vereinsmedien täglich oder wöchentlich in Anspruch.