FC Liverpool, Thiago als Schlüssel von Klopp zur Champions League

"Bullshit" nannte Jürgen Klopp in den letzten Wochen und Monaten jegliche Kritik an Thiago. Nun verstummen die kritischen Stimmen nach und nach und der Coach des FC Liverpool scheint recht zu behalten.

Am 8. Mai leitete Thiago mit einem Treffer beim 2:0 gegen den FC Southampton die Siegesserie des FC Liverpool mit ein. Vier Dreier in Folge haben die Reds seitdem eingesammelt - und der Spanier hat einen großen Anteil daran. (SERVICE: Spielplan und Ergebnisse der Premier League)

"Thiago Alcantara war Liverpools Schlüssel für den letzten Vorstoß in die Top Vier", schrieb die Mail nach dem 3:0-Erfolg beim FC Burnley am Mittwochabend.

Liverpool kann auch dank Thiago die Saison retten

Gegen Burnley zeigte der frühere Bayern-Star alles, was ihn ausmacht. Seine phänomenale Ballbehandlung, seine eleganten Bewegungen, seine blitzschnellen Körpertäuschungen und seine genialen Pässe. 59 Ballkontakte hatte Thiago alleine in der ersten Halbzeit - mit Abstand die meisten aller Spieler auf dem Rasen.

Thiago ist in den letzten Spielen Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld der Reds. Der Aufschwung des taumelnden Fußball-Riesen der Insel verlief praktisch parallel zu der Formkurve des 30-Jährigen.

Klopp: "Er kam in ein Team, das nicht funktioniert hat"

Im März hatte der Mittelfeld-Regisseur noch eine wahre Horror-Bilanz vorzuweisen. In seinen ersten sechs Spielen an der Anfield Road hatte es fünf Pleiten und ein Remis gegeben. In 17 Pflichtspielen hatte er zu diesem Zeitpunkt auch noch keine einzige Torbeteiligung vorzuweisen.