LEC: nukeduck und denyk ersetzen Czekolad und Tore bei Excel

Am Ende fehlte nur ein Sieg zum Erreichen der Playoffs. Zufrieden war Excel mit den Leistungen des Teams jedoch nicht und so trennte sich das Team in der vergangenen Woche von Midlaner Pawel "Czekolad" Szczepanik und von Supporter Tore "Tore" Hoel Eilertsen. Beide Nachfolger stehen nun fest, auf der Midlane-Position wird es ein LEC-Veteran: Der ehemalige Astralis-Spieler Erlend "nukeduck" Våtevik wechselt zum Team von Headcoach Joey "YoungBuck" Steltenpool.

Der Norweger war in den vergangenen vier Jahren bei Vitality, Schalke und Origen (heute Astralis) tätig. Sonderlich erfolgreich war der 24-Jährige zuletzt allerdings nicht, denn im Februar wurde nukeduck bei Astralis nach nur sieben Spielen und einem Sieg durch MagiFelix ersetzt. Dennoch zeigt sich nukeduck in einem Vorstellungsvideo selbstbewusst: "Ich weiß, wie der strategische Teil des Spiels funktioniert und ich sehe, dass ich auch erstklassiges individuelles Gameplay mitbringen kann".

denyk kommt für die tschechische Botlane

Auch der 26-Jährige blickt jedoch auf einen schwierigen Spring Split zurück, denn bei Misfits kam denyk nicht an Vander vorbei. Im Summer Split 2020 kam er nur fünfmal zum Einsatz, nachdem er zwischenzeitlich von Doss verdrängt wurde. Seinen letzten kompletten Split spielte denyk im Frühling des vergangenen Jahres, dort scheiterte Misfits in den Playoffs schließlich an Rogue. Mindestens genauso weit will er nun mit Excel kommen.