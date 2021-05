Olympia: IOC-Präsident Bach reist am 12. Juli nach Tokio

IOC-Präsident Thomas Bach wird elf Tage vor Beginn der Olympischen Spiele (23. Juli bis 8. August) in Tokio eintreffen. IOC-Präsident Bach reist am 12. Juli nach Tokio

IOC-Präsident Thomas Bach wird elf Tage vor Beginn der Olympischen Spiele (23. Juli bis 8. August) in Tokio eintreffen. Der deutsche Chef des Internationalen Olympischen Komitees soll ab dem 12. Juli die finalen Koordinierungsmaßnahmen für die Sommerspiele anführen, nachdem er einen geplanten Besuch in dieser Woche wegen des Gesundheitsnotstands in Japan verschoben hatte.