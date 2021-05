DFB: Deutscher Fußball-Bund lädt Frauen-Initiative zum Dialog ein

DFB bietet Frauen-Initiative Dialog an © FIRO/FIRO/SID

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) möchte mit der Initiative für mehr Frauen im Fußball zusammenarbeiten. "Wir laden die Gruppe gerne ein, mit uns in den Dialog zu treten und uns gemeinsam für Vielfalt im Fußball stark zu machen", hieß es in einem DFB-Statement auf SID-Anfrage.

Neun prominente Frauen aus dem Fußball hatten am Mittwoch ein Positionspapier unter dem Motto "Fußball kann mehr" veröffentlicht. Darin stellt die Gruppe acht Forderungen im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit auf, unter anderem eine Frauenquote von 30 Prozent in Führungspositionen bei Fußballverbänden.

DFB will "weibliche Perspektiven und Sichtbarkeit erreichen"

Der DFB verwies in seiner Stellungnahme auf sein Projekt "Frauen im Fußball", das einige der aufgeführten Handlungsfelder bereits umfasse. "Wir wollen mehr Frauen auf allen Ebenen, in allen Gremien und in Führungspositionen, damit wir mehr weibliche Perspektiven und Sichtbarkeit erreichen. Es besteht hier deutlicher Nachholbedarf", heißt es.