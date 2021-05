NBA: Los Angeles Lakers um LeBron besiegen Warriors und sichern Playoff-Ticket

Noch vor dem Start der Playoffs kam es in der NBA zum Gigantenduell - und das hat alles gehalten, was es versprochen hat. ( Alles Wichtige zur NBA )

Die Los Angeles Lakers haben sich in der Nacht auf Donnerstag in einem dramatischen Match gegen die Golden State Warriors denkbar knapp mit 103:100 durchgesetzt. Nachdem die Franchise aus L.A. die direkte Qualifikation für die Playoffs als Tabellensiebter verpasst hatte, machte sie mit dem Sieg im Play-In-Turnier den Playoff-Einzug perfekt.

LeBron wird zum Matchwinner

Bester Werfer der Partie war Curry mit 37 Zählern, aber die Einzelleistung des Dubs-Stars reichte am Ende nicht aus. Trotzdem haben die Warriors noch die Chance auf die Playoffs. Golden State empfängt am Freitag die Memphis Grizzlies, die San Antonio im anderen Play-in-Spiel mit 100:96 besiegten. Der Sieger zieht als Achter in die Playoffs ein und trifft in der ersten Runde auf das topgesetzte Utah. (Spielplan der NBA-Saison 2020/21)