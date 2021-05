Anzeige

AEW Dynamite: Max Caster stiehlt mit Rap gegen Jon Moxley die Show Böser Rap stiehlt bei AEW die Show

Max Caster (l.) nahm sich bei AEW Dynamite Jon Moxley mit einem Battle-Rap vor © AEW

M. Hoffmann

AEW-Jungstar Max Caster kreiert bei Dynamite mit einem doppeldeutigen Rap über Jon Moxley und Ehefreu Renée einen Netzhit - bekommt im Ring aber das Echo.

Seine kreativen Rap-Einlagen bei der Wrestling-Liga AEW sind schon seit längerem ein Geheimtipp - nun hat Jungstar "Platinum" Max Caster damit bei der TV-Show Dynamite einen Social-Media-Hit kreiert.

Caster, der bei AEW zusammen mit Partner Anthony Bowens das Tag Team The Acclaimed bildet, trat bei der Sendung gegen das Duo Jon Moxley (Dean Ambrose bei WWE) und Eddie Kingston an.

Es war nicht der Hauptkampf der Sendung, sondern "nur" ein Mosaikstein im Aufbau des Tag-Team-Titelmatches von Moxley und Kingston gegen die Young Bucks - aber Casters bitterböser Battle-Rap, der in einer doppeldeutigen Anspielung auf Moxleys Ehefrau Reneé Paquette (Young) endete, erregte bei Twitter mehr Aufmerksamkeit als alle anderen Inhalte der Show.

Max Caster mit doppeldeutigem Spruch über Moxleys Frau

Caster verteilte zunächst ein paar verbale Hiebe gegen Moxley und Kingston, denen er unter anderem unterstellte, dass ihr freundschaftliches Verhältnis etwas enger sei als behauptet ("Acclaimed is the pradigm shift, these two guys exchange Valentine's gifts!"). Was dem vordergründig homophob anmutenden Spruch eine verdeckte Pointe verleiht: Casters Partner Bowens, der dabei mitfeixte, ist selbst homosexuell.

Abschließend ging Caster zu einem Kommentar über Moxleys Gattin über: "Call your girl, she all in my mentions, tryin' to hit me up for some 'Oral Sessions'".

Während Bowens unschuldig tat - Caster habe doch nur gesagt, dass Paquette die beiden in ihrem Podcast "Oral Sessions with Reneé Paquette" einladen wollte - signalisierte Caster mit seiner Gestik, dass er auf eine andere Art von "oralen Sitzungen" anspielte.

Caster und Bowens wurden dann von Moxley und Kingston mit einer Tracht Prügel empfangen und schließlich besiegt, während Paquette selbst den Rap bei Twitter mit Humor nahm - sie bedankte sich bei Caster mit einem Conor-McGregor-GIF für die Gratis-Werbung.

Jon Moxley und Eddie Kingston haben das letzte Wort

Moxley und Kingston standen dann auch nach dem eigentlichen Hauptkampf der Show nochmal im Mittelpunkt, in dem ihre Rivalen Nick und Matt Jackson die Tag-Team-Titel gegen die Varsity Blondes Brian Pillman Jr. und Griff Garrison verteidigten.

Pillman Jr., der im Windschatten der in der Wrestling-Szene vielbeachteten TV-Doku "Dark Side of the Ring" über das tragische und kurze Leben seines Vaters Brian Pillman sein bislang größtes AEW-Match bestritt, bekam viel Gelegenheit, sich zu zeigen und wurde am Ende auch nur unfair besiegt.

Die Bucks blendete ihn und seine Managerin Julia Hart mit Kühlspray, Pillman musste im Sharpshooter von Matt Jackson aufgeben - dem einstigen Finisher von Bret Hart, Weggefährte von Pillmans Vater (Nur Bret Hart lebt noch: Die Tragödie der Hart Foundation).

Das letzte Wort hatten dann aber Moxley und Kingston, die die Bucks attackierten - und ihnen ihre geliebten Dior-Sneaker auszogen und stahlen. Die beiden Teams werden Gegner bei der nächsten Großveranstaltung Double or Nothing am 30. Mai sein.

