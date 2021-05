Formel 1: Lewis Hamilton reagiert auf Nahost-Konflikt und hofft auf Spenden

Hamilton hat sich "am Boden zerstört" gezeigt über den Konflikt zwischen Israel und Palästina und seine Fans via Instagram zu Spenden aufgerufen.

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat sich "am Boden zerstört" gezeigt über den Konflikt zwischen Israel und Palästina und seine Fans via Instagram zu Spenden aufgerufen. "Ich hoffe und bete, dass die Kämpfe bald enden. Kein Kind sollte in Angst leben", schrieb der 36-jährige Brite.

"Wenn du dich so kraftlos fühlst wie ich gerade oder nicht weißt, was du sagen sollst oder wie du helfen kannst: Es gibt Organisationen, die greifbare Unterstützung bieten: Lebensmittel, Wasser, Verbandszeug und was sonst noch gebraucht wird", so der Mercedes-Star.