Handball-Bundesliga: Oliver Roggisch von Löwen für dritten CL-Startplatz

Die Bundesliga, die derzeit zwei fixe Starter in der Königsklasse stellt, sei "die stärkste Liga der Welt", führte Roggisch aus. Dies werde unter anderem durch das Abschneiden in der European League deutlich, in der die Löwen als eines von drei deutschen Teams am kommenden Wochenende im Final Four um den Titel im zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb kämpfen.