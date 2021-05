FC Bayern: Lucas Hernández spricht über Julian Nagelsmann und Reservistenrolle

Spieler, Trainer, Staff: Was sich bei Bayern alles ändert

Lucas Hernández will bei Bayern unter Julian Nagelsmann in eine neue Rolle schlüpfen. Über die ungewöhnlichen Methoden des neuen Coaches macht er sich keine Gedanken.

Mit Julian Nagelsmann als Trainer wird sich beim FC Bayern in der nächsten Spielzeit wohl einiges ändern. ( NEWS: Alles zur Bundesliga )

Davon will Lucas Hernández, der sich auch in seiner zweiten Saison in München nicht als Stammspieler durchsetzen konnte, profitieren. Nach den Abgängen von Jérôme Boateng und David Alaba erhofft sich der Abwehrspieler eine größere Rolle beim Rekordmeister.