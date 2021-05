Coppa Italia: Juventus siegt gegen Gosens und Bergamo

Dejan Kulusevski (31.) brachte Juve im Mapei Stadion in Reggio Emilia vor rund 4500 Zuschauern in Führung. Nachdem Ruslan Malinowskyj (41.) der Ausgleich gelungen war, erzielte Federico Chiesa (73.) den Siegtreffer für Turin. Gosens, der von Bundestrainer Joachim Löw am Mittwochmittag in den EM-Kader berufen worden war, stand bei Bergamo in der Startelf und wurde in der Schlussphase ausgewechselt (83.).