Coupe de France, Finale: Niko Kovac und die AS Monaco unterliegen PSG

PSG gewinnt zum zweiten Mal in Serie das Pokalfinale © Imago

Paris Saint-Germain ist französischer Pokalsieger. Niko Kovac und die AS Monaco unterliegen den Hauptstädtern im Finale des Coupe de France.

Das Starensemble aus der Hauptstadt setzte sich im Finale im Stade de France ohne den gesperrten Neymar gegen die AS Monaco verdient mit 2:0 (1:0) durch.

Für PSG ist es der zweite Gewinn des Coupe de France in Folge. Im Vorjahr reichte gegen die AS Saint-Etienne ein 1:0-Sieg. Insgesamt sammelte Paris in den vergangenen sieben Jahren sechs Pokalerfolge.