Basketball: Ludwigsburg startet mit Sieg in die Play-offs

Vorrundensieger MHP Riesen Ludwigsburg ist mit einem Erfolg in die Play-offs der Basketball-Bundesliga gestartet. Das Team um den erneut starken MVP Jaleen Smith bezwang den früheren Serienmeister Brose Bamberg am Mittwoch 83:69 (41:33) und hatte dabei nur in der Anfangsphase etwas Schwierigkeiten. Drei Siege sind nötig, um ins Halbfinale einzuziehen.

Das zweite Duell der Serie, die im Modus "best of five" ausgespielt wird, findet am Freitag (20.30 Uhr) erneut in Ludwigsburg statt. Am Sonntag (15.00 Uhr/beide MagentaSport) folgt das dritte Spiel in Bamberg. Normalerweise wechselt das Heimrecht immer von Partie zu Partie, der aktuelle Modus soll den Reiseaufwand in der Corona-Pandemie reduzieren.