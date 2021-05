Sami Khedira: Karriere mit vielen Triumphen - Markus Babbel und Olaf Thon schwärmen

Khedira-Abschied zeigt "großen Mut und große Klasse"

Thon kann Khediras Zwiespalt nachvollziehen

CL mit Real - Weltmeister 2014

Noch in seiner ersten Profisaison mit dem VfB durfte der gebürtige Stuttgarter die Schale hochheben, nachdem er am letzten Spieltag selbst für den 2:1-Siegtreffer im Heimspiel gegen Energie Cottbus gesorgt hatte. 2010 folgte der Wechsel nach Madrid, wo er bis 2015 blieb und unter anderem 2014 die Champions League gewann.

Pirlo setzt nicht mehr auf Khedira

Erst in seinem letzten Jahr bei den Königlichen konnte Khedira nicht mehr an die vorherigen Leistungen anknüpfen und zog 2015 weiter in die Serie A, wo er mit Juventus Turin fünf Meisterschaften in Folge holte. Seinen Stammplatz hatte der Stratege zunächst sicher, egal ob der Trainer Massimiliano Allegri oder Maurizio Sarri hieß.