Wolfsburg-Keeper Casteels verpasst Saisonfinale wegen OP

Torhüter Koen Casteels wird aufgrund einer Operation dem VfL Wolfsburg beim letzten Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga fehlen. Der Belgier unterzieht sich dem am Montag bekannt gegebenen Eingriff bereits am Freitag und wird somit am Samstag gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung stehen.