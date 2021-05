AEW: Großes TV-Beben - neue Show und Senderwechsel in USA

AEW bekommt eine neue TV-Heimat in den USA © All Elite Wrestling

Folgenreicher Einschnitt bei AEW: Der WWE-Rivale kündigt eine neue wöchentliche TV-Show an - und bekommt in den USA einen anderen Heimatsender.

Große Veränderungen beim WWE-Rivalen All Elite Wrestling: Die Promotion von Tony Khan produziert ab August eine neue wöchentliche TV-Show - und wechselt in den USA im kommenden Jahr den Sender.

Dynamite wechselt von TNT zu TBS

Was hinter der Umwälzung steckt? Die zahlungspflichtigen Kabelsender TBS und TNT erreichen in den USA in etwa gleich viele Haushalte (je knapp über 90 Millionen), bei TNT hätte es aber bald weitere Programmkollisionen und Verschiebungen gegeben, wäre Dynamite dort verblieben.

Warner hat kürzlich ein großes Rechtepaket an der NHL erworben, in der die Mittwochsspiele eine wichtige Rolle spielen. Die hätten sich mit der Mittwochsshow Dynamite gebissen und wohl weitere Programmverschiebungen zur Folge gehabt - zusätzlich zu denen während der NBA-Playoffs.

AEW kassiert mehr TV-Gelder

Khan versprach in der New York Post, das frische Geld zu nutzen, "um weiter in AEW zu investieren und es wachsen zu lassen, um den wichtigsten Menschen in unserer Branche zu dienen: unseren Fans, Wrestlern, unseren Mitarbeitern und Sponsoren."