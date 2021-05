Olaf Thon über Absage von Marco Reus für die EM

"Gentlemen's Agreement"? So lief die Reus-Absage

Dass Marco Reus freiwillig die EM absagt, kann Olaf Thon nachvollziehen. Allerdings, so glaubt der SPORT1-Experte, hätte man ihn in früheren Jahren sanktioniert.

Schon am Tag vor der offiziellen Nominierung des deutschen EM-Kaders war am Dienstag bekannt geworden, dass die paneuropäischen Titelkämpfe ohne Marco Reus stattfinden würden.

Der BVB-Star war es selbst, der in den Sozialen Medien seinen Rückzug verriet - mit dem Hinweis, seinem Körper "Zeit zu geben, um sich zu erholen. Ich werde die Pause sinnvoll nutzen, um optimal in die neue Saison starten zu können."

Dabei hatte Reus in den vergangenen Wochen eine klare Aufwärtstendenz gezeigt und Hoffnungen auf eine starke EM geweckt.

"Reus-Rückzug? "Ich kann es verstehen"

"Dass er mit dem Bundestrainer die Entscheidung getroffen hat, nicht zu EM mitzufahren, ist sicher der Zeit geschuldet, in der wir uns befinden. Bei so vielen Spielen und dieser langen Verletzungshistorie kann ich es verstehen, dass es ihm zu viel wird und er sagt, er möchte lieber für den BVB zur neuen Saison fit sein", sagt Thon bei SPORT1 .

Allerdings gibt der ehemalige Schalker zu bedenken, dass vor einiger Zeit ein freiwilliger Rückzug aus der Nationalmannschaft nicht in Frage gekommen wäre - und wenn doch, man den Spieler sanktioniert hätte.

"Das hätte es früher nicht gegeben. In den 70er-Jahren hätte man den Spieler noch gesperrt", erklärt Thon. "Davon sind wir jetzt weit weg und in diese Ecke will ich ihn auch gar nicht drängen."