Die Gruppen der DEL-Teams in der Champions Hockey League

Die Eisbären Berlin sicherten mit dem Titel in der DEL die Teilnahme an der CHL © Imago

Jetzt ist klar, mit wem es der frischgebackene DEL-Champion Eisbären Berlin sowie die weiteren Klubs aus der PENNY DEL auf europäischem Eis zu tun bekommen werden: Am Mittwoch ist die Gruppenphase der Champions Hockey League (CHL) ausgelost worden. ( NEWS: Alles zur CHL )

Unter den 32 Teilnehmern sind vier Teams aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL), die Gruppenphase beginnt am 26. August und endet am 13. Oktober. (das sind die Teilnehmer an der CHL)