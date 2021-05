"Der Wurm drin": Koch schwimmt am EM-Finale vorbei

Schwimmstar Marco Koch hat bei der Olympia-Generalprobe einen herben Rückschlag kassiert. Der Ex-Weltmeister schied bei der EM in Budapest auf seiner Paradestrecke 200 m Brust bereits im Halbfinale aus und hat in dieser Form in Tokio nicht den Hauch einer Medaillenchance. Der 31-Jährige schlug nach 2:10,03 Minuten als Neunter an und wies mehr als zwei Sekunden Rückstand auf Halbfinalsieger Erik Persson auf.