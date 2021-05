Ex-Zagreb-Trainer Mamic in Bosnien festgenommen

Zoran Mamic wurde in Bosnien festgenommen © AFP/SID/DAMIR SENCAR

Der mit einem internationalen Haftbefehl gesuchte Zoran Mamic ist in Bosnien festgenommen worden.

Der mit einem internationalen Haftbefehl gesuchte Zoran Mamic ist in Bosnien festgenommen worden. Mamic, früherer Trainer des kroatischen Fußball-Rekordmeisters Dinamo Zagreb, muss sich wegen Betrugs verantworten.

Mamic "wurde am Morgen in Medugorje festgenommen und an das nun zuständige Staatsgericht von Bosnien und Herzegowina übergeben", sagte Miladinovic.