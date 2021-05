FC Bayern: Fans gegen FC Augsburg in Allianz Arena doch zugelassen

Spieler, Trainer, Staff: Was sich bei Bayern alles ändert

Im letzten Liga-Spiel gegen Augsburg darf der FC Bayern nun doch ausgesuchte Zuschauer in die Allianz Arena lassen. Rummenigge begründet, wer dafür infrage kommt.

Jetzt geht es also doch: Nachdem das Kreisverwaltungsreferat (KVR) der Landeshauptstadt München am Montag noch erklärt hatte, Profisport und demnach auch Bundesliga-Spiele seien weiterhin nur ohne Publikum zulässig, gibt es es nun die Rolle rückwärts. ( NEWS: Alles zur Bundesliga )

Im Zuge erster Corona-Lockerungen bei Freiluftveranstaltungen durch die Bayerische Staatsregierung darf der FC Bayern seine letztes Bundesliga-Saisonspiel gegen den FC Augsburg (Sa., 15.30 Uhr im LIVETICKER) in der Allianz Arena vor Fans austragen - und zwar genau 250.

Wie der Rekordmeister mitteilte, sollen dabei 100 Tickets an Personen aus dem Gesundheitswesen vergeben werden wie aus der Pflege und dem ärztlichen Bereich. "Diese Pandemie-Helden werden vom Gesundheitsministerium ausgewählt", hieß es.

100 weitere Tickets sollen per Losverfahren an Klub-Mitglieder gehen, zehn Eintrittskarten an den FC Bayern Kids Club. Jeweils fünf Tickets bekommen zudem der scheidende Bayern-Chefcoach Hansi Flick sowie Co-Trainer und Spieler, die verabschiedet werden.