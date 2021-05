Schmid gewinnt "Schotter-Etappe" des Giro - Bernal hängt Evenepoel ab

Die am Ende ohne Teamkollege kämpfende deutsche Rundfahrt-Hoffnung Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) hielt auf der brutal schweren Etappe, die unter anderem über 35 von den Strade Bianche bekannten Schotter-Kilometern führte, sehr gut mit und schob sich im Gesamtklassement in die Top Ten vor.

Beim Start in die heiße Phase der 104. Italien-Rundfahrt hielten die insgesamt vier schmutzigen Staubpassagen auf den letzten 69 Kilometern reichlich Herausforderungen für die Fahrer bereit, einige stürzten. Zudem mussten am Mittwoch, am Tag nach dem ersten Ruhetag, insgesamt 2500 Höhenmetern absolviert werden.