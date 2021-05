Sami Khedira: Karriereende bei Hertha BSC zum Saisonende

Der nächste Weltmeister von 2014, der die Fußballschuhe an den Nagel hängt: ( NEWS: Alles zur Bundesliga )

Sami Khedira beendet nach dieser Saison seine bemerkenswerte Profi-Karriere. Das erklärte der 34-Jährige in Diensten von Bundesligist Hertha BSC am Mittwochnachmittag während einer kurzfristig anberaumten Medienrunde seines Vereins.

"Heute ist ein Tag, der mir persönlich sehr schwer fällt, weil ich sagen möchte, dass meine Karriere enden wird", so Khedira, der erst im Januar zu den Berlinern gewechselt war.

Khedira war 77 Mal für die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen und hatte 2014 in Brasilien mit Bundestrainer Joachim Löw den WM-Titel geholt. Im Finale gegen Argentinien fehlte er indes, nachdem er beim Warmmachen eine Wadenverletzung erlitten hatte.

Mit Real Madrid (2010-2015) wiederum hatte der Mittelfeld-Routinier im gleichen Jahr die Champions League gewonnen. Zudem spielte Khedira für den VfB Stuttgart, mit dem er 2007 Deutscher Meister wurde, und in Italien bei Rekordmeister Juventus Turin (2015-2021), wo in der Serie A gleich fünfmal der der Scudetto heraussprang.

In den vergangenen Jahren war der gebürtige Schwabe, für den im DFB-Team 2018 nach dem Russland-Debakel Schluss war, allerdings immer wieder von Verletzungspech heimgesucht worden, was seinen Entschluss zum Karriereende nun beförderte.

"Es fällt mir unwahrscheinlich schwer. 15 Jahre Profifußball haben ihre Spuren hinterlassen. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es die richtige Entscheidung ist. Der Schmerz ist zwar sehr, sehr groß, aber am Ende überwiegt Dankbarkeit", sagte der 34-jährige nun dazu, wenngleich die Entscheidung kurzfristig gekommen war: "Selbst meine Brüder und Eltern wussten erst vor zwei Tagen Bescheid"

Khedira fügte an: "Es ist ein schleichender Prozess gewesen. Ich glaube, wenn ich bei Hertha auf dem Platz stand, dann konnte ich helfen. Fußball ist nicht nur Maximum-Speed, es spielt sich zu 80 Prozent im Kopf ab. Ich hätte also noch helfen können, aber mein Anspruch ist es, das Maximum herauszuholen. Ich kann nicht mehr erfüllen, was ich von mir verlange. Es war immer mein Wunsch, dass ich selbst über mein Leben und meine Karriere entscheide. Ich werde jetzt meinen Alltag selbst bestimmen. Ich war 15 Jahren fremdbestimmt."