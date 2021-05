Epic Games gibt bekannt, dass kurz vor den NBA-Playoffs 2021 die bekannte Basketballliga erstmals in Fortnite in Erscheinung tritt. Gleichzeitig mit dem State Farm NBA Play-In Tournament bringt Fortnite x NBA: The Crossover zahlreiche Basketball-Elemente in den Item-Shop und den Fortnite-Kreativmodus. Dazu kommen "Teamkämpfe", ein einzigartiger Spielmodus, bei dem alle 30 NBA-Teams in Fortnite vorkommen.