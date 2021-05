Verein Athleten Deutschland setzt sich für Gleichstellungsziele ein

Der Verein Athleten Deutschland will sich in Zukunft verstärkt für Gleichstellungsziele im deutschen Sport einsetzen.

Der Verein Athleten Deutschland will sich in Zukunft verstärkt für Gleichstellungsziele im deutschen Sport einsetzen. Die Athletenvertretung kündigte an, "tiefgreifende Veränderungen" fordern zu wollen. Ein Kernthema soll dabei die Erhöhung der Medienpräsenz für Frauen sein.