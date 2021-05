Österreich: Foda nominiert 22 Bundesliga-Profis in vorläufigen EM-Kader

Österreichs Nationaltrainer Franco Foda beruft 22 in Deutschland tätige Bundesligaprofis in den vorläufigen EM-Kader.

Der österreichische Nationaltrainer Franco Foda hat insgesamt 22 in Deutschland tätige Bundesligaprofis für den vorläufigen EM-Kader nominiert. Wie der deutsche Teamchef am Mittwoch mitteilte, berief er aufgrund mehrerer Verletzungen insgesamt 30 Spieler in das Aufgebot für die EM-Vorbereitung. Spätestens am 1. Juni wird das finale 26-Mann-Aufgebot feststehen.