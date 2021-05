Schumacher: "Beste Zeit hilft nichts, wenn man in der Wand landet"

Schumacher will sein F1-Debüt in Monaco besonnen angehen © AFP/SID/JAVIER SORIANO

Monte Carlo (SID) - Mick Schumacher will sein Formel-1-Debüt in Monaco besonnen angeben. "Es ist wichtig, so viel zu fahren wie möglich. Die beste Zeit hilft nichts, wenn man zwei Runden später in der Wand ist", sagte der Haas-Pilot am Mittwoch in einer virtuellen Medienrunde: "Ich habe Respekt vor der Strecke. Es ist eine historische Strecke, auf der der Fahrer den Unterschied machen kann."