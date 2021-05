Löws Überraschungen: Volland und Günter "extrem glücklich"

Joachim Löws Überraschungsmänner Kevin Volland und Christian Günter haben mit Stolz und großer Freude auf ihre Nominierung in den EM-Kader reagiert. "Ich bin extrem glücklich und dankbar, wieder Teil der Nationalmannschaft zu sein", schrieb Volland bei Instagram. Günter sagte: "Jedes Kind träumt davon, so war es auch bei mir."

"Ich konnte es nicht fassen und kann es bis heute nicht", sagte Günter über den Anruf von "Herrn Löw", das Telefonat werde er "nie vergessen. Ich war sehr überrascht und freue mich unglaublich." Seit seinem Debüt "war es nie so, dass ich gesagt habe: Ich muss mit, er kommt gar nicht an mir vorbei. Aber natürlich war der Traum immer noch da."

Löw lobt Vollands "starke Physis"

Günter habe "eine tolle Entwicklung gemacht und ist in den letzten zwei, drei Jahren in vielen Bereichen immer besser geworden", lobte Löw: "Ihn zeichnet eine sehr gute Dynamik aus, sowohl in der Defensive wie in der Offensive, dass er sehr viel Energie ins Spiel bringt, eine gewisse Schnelligkeit und Torgefahr."