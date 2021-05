EM-Aufgebot ohne Marco Reus und Jerome Boateng - das sagt Joachim Löw

Hummels in DFB-Startelf? "Führt kein Weg an ihm vorbei!"

"Marco und ich hatten ein offenes Gespräch. Wir haben über die gesamte Situation gesprochen, er hatte mich angerufen. Er hat in seiner Karriere oftmals das große Pech gehabt, dass er sich einige Verletzungen zugezogen hat. Über die Jahre hinweg hatte er Zeiten, in denen er viel ausfiel. Er musste sich immer wieder nach oben kämpfen, das hat Spuren hinterlassen. Er ist ein großartiger Fußballer, wenn er so spielt wie in den letzten Monaten, wäre er für jede Mannschaft ein Gewinn”, sagte Löw.