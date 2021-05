Pelosi fordert diplomatischen Boykott der Peking-Spiele - China spricht von "Lügen"

Nancy Pelosi hat einen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in Peking 2022 gefordert und damit heftige Reaktionen in China ausgelöst.

Nancy Pelosi, Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, hat einen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in Peking 2022 gefordert und damit heftige Reaktionen in China ausgelöst. "Die Äußerungen einiger US-Amerikaner sind voller Lügen und Desinformation", sagte Zhao Lijian, Sprecher des chinesischen Außenministeriums.

Die USA werfen China weiterhin Völkermord an Uiguren und Mitgliedern anderer meist muslimischer Turkvölker vor. Angehörige dieser ethnischen Gruppen werden von China in der westlichen Provinz Xinjiang in Arbeitslagern festgehalten. "US-Politiker sollten damit aufhören, die olympische Bewegung zu nutzen, um verabscheuungswürdige politische Spielchen zu spielen", sagte Zhao Lijian. Ein US-Boykott der Spiele in Peking ist offiziell kein Thema.