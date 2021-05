FIFA Ultimate Team: Max Kruse wird mit 90er SBC gewürdigt

EA hat das Bundesliga Team of the Season veröffentlicht. Zusätzlich zu den 15 Spielern des TOTS sind weitere Karten als SBC verfügbar - Max Kruse ist eine davon.

Max Kruse spielte eine starke Saison mit Union Berlin. Die "Eisernen" haben sich auch dank ihm als Bundesligist etabliert und stets um die europäischen Plätze gespielt. Kruse hat leider einige Spiele aufgrund einer Verletzung verpasst. Seine Statistiken sind trotzdem überragend. In 21 Spielen sammelte der Angreifer 15 Scorerpunkte. Die TOTS-Karte erhielt er für sein Traumtor gegen Eintracht Frankfurt am 9. Spieltag.

Kruse-SBC kostet rund 155.000 Münzen

Kruse hat es also nicht unter die besten 15 geschafft, ist aber als TOTS-Moments-SBC in Ultimate Team verfügbar. Der Union-Spieler erfreut sich durchaus an Beliebtheit in der Fußball- und FIFA-Community. Seine Werte sind stark: Schießen, Passen, Dribbling und Tempo haben mindestens 90. Zudem hat er jeweils vier Sterne bei Spezialbewegungen und schwacher Fuß. Am besten spielt ihr Kruse auf der ZOM-Position – so wie es Union Berlin auch bevorzugt macht.