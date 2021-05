Fighting Games: Alle Spieler des Red Bull Kumite London bekannt

Am 22. und 23.05.2021 findet das Red Bull Kumite London statt. Nun sind die 16 Spieler bekannt, die sich in diesem Street Fighter V-Invitational messen werden.

Red Bull veranstaltet in der Gaming Sphere London ihre diesjährige Auflage des Red Bull Kumite. Am 22. und 23.05.2021 erwarten Zuschauer zwei Tage voller hochkarätiger Fighting-Game-Action. Am Samstag, dem 22. Mai, wird ein Guilty Gear Strive-Showcase sowie die Gruppenauslosung für das Main-Event zu sehen sein. Am Sonntag, den 23. Mai findet dann das Street Fighter V-Turnier statt.