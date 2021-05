Handball: Technologische Unterstützung für Schiedrichter bei Finalturnieren

Bei den Final-Four-Turnieren in der Champions- und European-League werden Schiedsrichtern technologische Hilfsmittel zur Verfügung stehen.

Bei den Final-Four-Turnieren in der Handball-Champions-League der Männer und Frauen sowie der European League der Männer werden den Schiedsrichtern zusätzliche technologische Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Wie die Europäische Handball-Föderation EHF am Mittwoch mitteilte, werden bei den Spielen die Torlinientechnik und das Instant Replay (Sofortwiederholung) eingesetzt.

Die Hilfsmittel kamen schon öfter in Finalturnieren zum Einsatz. Lediglich der Schiedsrichter kann entscheiden, ob er von den Technologien Gebrauch machen möchte. Eine Intervention durch Verantwortliche der Vereine ist nicht vorgesehen.

Beim Final Four der European League in Mannheim am kommenden Wochenende (22./23. Mai) kämpfen gleich drei Teams aus der Handball-Bundesliga (HBL) um den Titel. Der SC Magdeburg, die Rhein-Neckar Löwen sowie die Füchse Berlin stehen im Halbfinale, das von dem polnischen Vertreter Wisla Plock komplettiert wird.