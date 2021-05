Kolumne: Rick Goldmann blickt auf die Eishockey-WM in Lettland und das DEB-Team

Rick Goldmann blickt in seiner Kolumne auf die anstehende Eishockey-WM in Lettland und erklärt, worauf es für die deutsche Nationalmannschaft ankommen wird.

nach 726 Tagen heißt es am Freitag endlich wieder Eishockey-WM. Und exakt zwei Jahre nach dem letzten WM-Sieg gegen Finnland eröffnet die deutsche Mannschaft gegen Italien am Freitag ( ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im SPORT1 -Livestream ) die WM in Lettland.

Es ist eine WM unter besonderen Umständen: Die Spieler und Mannschaften leben in einer eigenen "Bubble", heißt: Das Turnier beginnt schon vor den Spielen. Zunächst drei Tage Einzelisolation. Dann drei Tage Teamisolation. Dann erst die Spiele. Während der gesamten WM bleiben die einzelnen Nationen unter sich im Hotel, im Bus auf dem Weg zum Stadion und in der Kabine. Nur bei Spielen gibt es "Fremdkontakt".

Eishockey-WM in Lettland ohne Fans

Zumal die Fans fehlen. Es sind vorerst keine in den Hallen vorgesehen. Das macht es schwieriger. Wie oft lässt du dich als Spieler von Fans noch einmal nach vorne pushen, stacheln dich die Schmähungen an, schweißen dich als Team noch einmal zusätzlich zusammen.

Besonders bitter ist es, dass ausgerechnet in Riga keine Fans dabei sein dürfen. Lettische Fans habe ich als besonders großartige, freundliche Menschen in Erinnerung. Ebenso werdet auch Ihr und die Fans anderer Nationen fehlen.

Diese WM gewinnst du ihm Kopf

Das heißt aber nicht, dass dieser Kader zu unerfahren ist und keine Chance auf das Viertelfinale hat. Spieler wie Marcel Brandt oder Fabio Wagner in der Abwehr sowie Daniel Fischbuch im Angriff sind vor ihrer ersten WM in bestechender Form.

Söderholm hat gute Mischung im Kader

2001, TSCHECHIEN: Die Tschechen gewinnen die WM 2001 in Hannover vor allem wegen ihrem überragenden Flügelspieler David Moravec, der zum wertvollsten Spieler des Turniers (MVP) gewählt wird. Im Finale schlagen sie Deutschland-Bezwinger Finnland mit 3:2 nach Verlängerung © Getty Images

2002, SLOWAKEI: Favorit Slowakei setzt sich im Jahr 2002 knapp mit 4:3 gegen die Russen durch. Entscheidender Mann während des gesamten Turniers ist MVP und Topscorer Miroslav Satan, der auch im Finale zum zwischenzeitlichen 3:1 für die Slowaken trifft. Auch stark: Top-Torschütze Peter Bondra, der zwei Mal gegen die Russen einnetzt © Getty Images

2003, KANADA: Das deutsche Team ist 2003 in Finnland an der Überraschung dran, verliert aber im Viertelfinale am späteren Titelträger aus Kanada mit 2:3 n. V. . Im Finale kann "Team Canada" um Anson Carter (Bild) wie schon in der Vorrunde die Schweden mit MVP Mats Sundin in Schach halten und sichert sich Titel Nummer 22 © Getty Images

2004, KANADA: Die Schweden bekommen im Jahr darauf die Chance zur Revanche, müssen sich Danny Briere (Bild) und Co. im Finale aber erneut geschlagen geben - 3:5 heißt es dieses Mal am Ende. MVP Dany Heatley trifft auch im Endspiel und wird mit acht erzielten Treffern und drei Vorlagen Topscorer des Turniers © Getty Images

2005, TSCHECHIEN: Kein dritter Titel in Folge für die Ahornblätter, stattdessen dürfen die Tschechen am Altstadtplatz in Wien (Bild) jubeln. Sie schlagen die Kanadier im Finale klar mit 3:0 und feiern nach drei Jahren wieder einen WM-Titel. Kleiner Trost für Kanada: Center "Big Joe" Thornton wird zum MVP des Turniers ernannt © Getty Images

2006, SCHWEDEN: Ein anderer Europäer bricht im Jahr 2006 in die tschechisch-kanadische Phalanx ein: Die Schweden sichern sich den WM-Titel dank eines überzeugenden 4:0 gegen die Tschechen. Verteidiger Niklas Kronwall wird zum MVP gewählt und hat maßgeblichen Anteil daran, dass die "Tre Konor" in Viertelfinale und Endspiel nicht ein einziges Tor kassiert © Getty Images

2007, KANADA: "Team Canada" ist zurück auf dem Eishockey-Thron. Im Finale 2007 sichern sich die Kanadier ausgerechnet in der Heimat des Erzrivalen Russland den Titel, im Finale schlagen sie Finnland mit 4:2. Stürmer Rick Nash trifft doppelt und darf sich im Anschluss auch MVP des Turniers nennen © Getty Images

2008, RUSSLAND: Ein Jahr später nehmen die Russen Revanche und schlagen ihrerseits den verhassten Gegner in der eigenen Halle in Quebec City mit 5:4 n.V. . Ilya Kovalchuk (r., Nr. 71) trifft in der Overtime zum umjubelten Sieg für die "Sbornaja", zum MVP wird er allerdings erst ein Jahr später gewählt... © Getty Images

2009, RUSSLAND: Denn die Russen können ihren Titel in der Schweiz erfolgreich verteidigen, wieder heißt der Gegner dabei Kanada (2:1). Kovalchuk legt im gesamten Turnier starke neun Tore auf und erzielt fünf Buden selbst. Auch stark: Kanadas Martin St. Louis, der gigantische elf Vorlagen während des Turniers gibt © Getty Images

2010, TSCHECHIEN: Die Helme fliegen, alle Spieler stürzen sich in die Jubeltraube: Die Tschechen haben 2010 endlich die Russen gestürzt (2:1) und krönen sich zum Weltmeister. Es ist aber auch das Jahr der Deutschen, die erst im Halbfinale unglücklich an den Russen scheitern. Torwart Dennis Endras wird dank teils unglaublicher Paraden zum MVP gewählt © Getty Images

2011, FINNLAND: Mit einem überragenden Schlussdrittel fertigen die Finnen im rein skandinavischen Finale 2011 die Schweden ab und sichern sich ihren zweiten WM-Titel. 6:1 heißt es am Ende im Endspiel, Jarko Immonen wird mit neun erzielten Treffern und drei Assists zum Topscorer des Turniers © Getty Images

2012, RUSSLAND: Doch die Russen dominieren weiter, holen sich 2012 den dritten WM-Titel in den letzten fünf Jahren. Superstar Alexander Ovechkin (l.) hat gut Lachen, die Sbornaja fertigt die chancenlosen Slowaken im Finale mit 6:2 ab, Sturmkollege Jewgeni Malkin wird zum MVP des Turniers gewählt © Getty Images

2013, SCHWEDEN: Heimvorteil genutzt! Die "Tre Konor" gewinnt in Stockholm das Finale gegen Überraschungsfinalist Schweiz mit 5:1 und feiert den Triumph stilecht mit goldenen Helmen. Zum MVP wird allerdings kein Schwede gewählt, sondern der Schweizer Abwehrspezialist Roman Josi © Getty Images

2014, RUSSLAND: Im Nachbarland Weißrussland holt die Sbornaja zum vorerst letzten Mal die Goldmedaille im Eishockey nach Moskau. Die Superstars Alexander Ovechkin (M.) und Viktor Tichonow lassen ab dem Viertelfinale nichts mehr anbrennen und fegen auch im Finale über bedauernswerte Finnen mit 5:2 hinweg © Getty Images

2015, KANADA: Mega-Star Sidney Crosby darf mit "Team Canada" im Jahr 2015 seinen ersten WM-Titel feiern, mit Finale wird Dauerrivale Russland mit 6:1 gedemütigt. Bester Spieler ist aber nicht Crosby, sondern Goalgetter Jason Spezza, der zum besten Stürmer des Turniers ernannt wird und auch als Topscorer der WM glänzt © Getty Images