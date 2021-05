Flashback-SBC: Douglas Costa bekommt eine 92 OVR

Seit einigen Wochen veröffentlicht EA täglich neue Squad Building Challenges zum Team of the Season. Bayern Münchens Douglas Costa hat eine starke Flashback-SBC erhalten.

Der brasilianische Flügelspieler bekam in dieser Saison kaum Spielzeit, was unter anderem am System Hansi Flicks und seiner Verletzungsanfälligkeit lag. Spielzeit wird seine Flashback-SBC in FIFA 21 erhalten, denn die Karte hat starke Werte, die auf seiner Performance aus dem Jahr 2018 basieren.