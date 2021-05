"Ganz schön schwer": Unzufriedener Koch zieht ins EM-Halbfinale ein

Ex-Weltmeister Marco Koch hat bei der Schwimm-EM in Budapest das Halbfinale erreicht.

Ex-Weltmeister Marco Koch hat bei der Schwimm-EM in Budapest das Halbfinale erreicht. Der Frankfurter schlug im Vorlauf über 200 m Brust nach 2:10,40 Minuten als Elfter an, ohne eine Leistungssteigerung am frühen Abend droht ihm das Halbfinal-Aus. Von Topleuten wie dem Niederländer Arno Kamminga (2:07,39) war Koch im Vorlauf weit entfernt.