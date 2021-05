Abstiegskampf: Eishockey-Star Draisaitl zittert mit Köln

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl (25) zittert trotz des Beginns der Play-offs in der NHL im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga am Samstag mit "seinem" 1. FC Köln mit. "Natürlich verfolge ich das, gar keine Frage", sagte Deutschlands Sportler des Jahres bei RTL/ntv: "Ich hoffe natürlich, dass der FC am Wochenende das wichtige Spiel gewinnt und sich so irgendwie noch in der Bundesliga hält und vielleicht nächstes Jahr neu angreift."