Folger kehrt als WM-Stammfahrer zurück: "Total aufregend"

Gut drei Jahre nach seinem freiwilligen Ausstieg aus der Königsklasse MotoGP kehrt Jonas Folger an diesem Wochenende als Fixstarter in eine Motorrad-Weltmeisterschaft zurück. Der 27-Jährige aus Oberbergkirchen gibt auf einer BWM sein Debüt als Stammfahrer in der Superbike-WM, Folger geht in Alcaniz/Spanien für das Team Bonovo MGM an den Start.