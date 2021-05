FC Bayern investiert in Elektromobilität

Der FC Bayern hat gemeinsam mit einem Sponsor (Audi) 21 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge an der Allianz Arena errichten lassen.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat im Sinne der nachhaltigen Mobilität gemeinsam mit einem Sponsor (Audi) 21 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge an der Allianz Arena errichten lassen. Dies teilte der Fahrzeughersteller am Mittwoch mit. Man plane zudem ab diesem Sommer den sukzessiven Ausbau der Ladeinfrastruktur in weiteren Bereichen der Heimspielstätte.