DOSB nominiert die ersten 54 Athlet*innen für Tokio

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat 65 Tage vor der Eröffnungsfeier die ersten 54 Athlet*innen für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) nominiert. Tischtennis-Rekordeuropameister und Rio-Fahnenträger Timo Boll sowie Schwimm-Doppelweltmeister Florian Wellbrock gehören zum ersten Block, den der deutsche Dachverband nach über einem Jahr schwieriger Qualifikationen benannt hat.

Die ersten nominierten Athleten kommen aus den Sportarten Schießen, Freiwasser- und Beckenschwimmen, Segeln, Sportklettern und Tischtennis. Eine Sonderrolle kommt Wellbrock zu. Der Magdeburger hat sowohl im Freiwasser als auch im Becken gute Aussichten und wurde somit in zwei Sportarten nominiert.

"Durch die Nominierung der ersten 54 Athlet*innen sind die Olympischen Spiele in Tokio nun noch präsenter und bereits in greifbarer Nähe", sagte Dirk Schimmelpfennig, Vorstand Leistungssport und Chef de Mission in Tokio. Zu den weiteren Nominierten gehören auch einige Medaillengewinner von Rio 2016 wie Monika Karsch und Christian Reitz (Schießen), Petrissa Solja, Han Ying, Shan Xiaona und Dimitrij Ovtcharov (Tischtennis) sowie Erik Heil und Thomas Plößel (Segeln).