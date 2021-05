DFB-Pionier Erwin Kostedde über Rassismus-Erfahrung als erster schwarzer DFB-Spieler

Erwin Kostedde lief 1974 als erster schwarzer Spieler im DFB-Trikot auf. Der Mann, der einst von Franz Beckenbauer als möglicher Nachfolger von Gerd Müller gesehen wurde, aber nur drei Länderspiele bestritt, wird am Freitag 75 Jahre alt. ( Löw: Lieber spät als gar nicht - Kommentar )

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Malta und Deutschland am 22. Dezember 1974 bot eigentlich wenig Potenzial, um ein historisches zu werden. Und doch schrieb ein Mann an diesem Tag Geschichte.

Kostedde: "Seit dem ich denken kann, sind das immer Probleme gewesen"

Beim Blick auf Kosteddes Laufbahn mit dem Adler auf der Brust schwingt eine gewisse Tragik mit. Nicht nur, aber auch in dem kurzen Abschnitt als Nationalspieler, hatte er immer wieder mit Rassismus zu kämpfen.

Das belegen Kosteddes Aussagen im kürzlich veröffentlichten Dokumentarfilm "Schwarze Adler". "Wie das ist, mit so einer Hautfarbe durch Deutschland zu laufen, das können Sie sich gar nicht vorstellen", sagt er. "Seit ich denken kann, sind das immer Probleme gewesen."

Als Kostedde im Winter 1974 im dritten Jahr in Folge für die Offenbacher Kickers wie am Fließband traf, kam Bundestrainer Helmut Schön nicht mehr um eine Nominierung herum. Auch der Kaiser höchstpersönlich hatte sich für ihn stark gemacht.

Franz Beckenbauer hoffte, Mittelstürmer Kostedde könnte die Lücke schließen, die Gerd Müllers Rückritt nach dem WM-Finale 1974 gerissen hatte. Und so erfüllte sich Kostedde, 1946 als Sohn einer Deutschen und eines US-Soldaten in Münster geboren, an jenem Dezemberabend auf Malta seinen großen Traum.