Hummels-Comeback im Nationalteam: Joachim Löw und sein "Todessprung" - Kommentar

Hummels in DFB-Startelf? "Führt kein Weg an ihm vorbei!"

Es ist nicht lange her, dass die zwei Weltmeister von 2014 zum alten Eisen gehörten und ihre Rückkehr in die Nationalmannschaft ausgeschlossen war.

Hummels und Müller lange ignoriert

Die beiden - der eine bei Borussia Dortmund, der andere beim FC Bayern - konnten noch so gut in ihren Vereinen spielen: In der Nationalmannschaft sei ihre Zeit abgelaufen. Zurück in die Zukunft: nicht bei Joachim Löw.