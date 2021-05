Kroos: EM-Teilnahme durch Corona nicht gefährdet

Toni Kroos sieht seine EM-Teilnahme durch seine Erkrankung an COVID-19 in keiner Weise gefährdet.

Toni Kroos sieht seine EM-Teilnahme durch seine Erkrankung an COVID-19 in keiner Weise gefährdet. "Natürlich werde ich bereit sein", sagte der Weltmeister von 2014 im Podcast "Einfach mal luppen" mit seinem Bruder Felix, Profi bei Eintracht Braunschweig.

Allerdings könne sich seine Anreise zum DFB-Trainingslager in Seefeld/Tirol (ab 28. Mai) um einige Tage verzögern. Sollte zehn Tage nach seinem positiven Testergebnis am Montag (17.) wieder alles klar sein, dann "kann ich ganz normal anreisen. Wenn es zwei, drei Tage länger dauert, dann dauert es halt zwei, drei Tage länger. Dann bin ich vielleicht am 30. da."