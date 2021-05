Medien: Krösche will Terzic nach Frankfurt holen

Die Eintracht ist wohl an Terzic interessiert © AFP/SID/DANIEL ROLAND

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt arbeitet wohl an einer Verpflichtung von Trainer Edin Terzic. Der aktuelle Coach von Borussia Dortmund soll laut Sport Bild die Wunschlösung des neuen Sportvorstands Markus Krösche sein. Nach Informationen des Blattes gibt es in dieser Woche ein "ausführliches Gespräch" mit Terzic. Bei positivem Verlauf werde Krösche den 38-Jährigen intern als Topkandidaten vorstellen.