Anzeige

DFB-Team, Liveticker zur Pressekonferenz: Nominierung von Löw für EM 2020 LIVETICKER: Wer fährt mit zur EM?

Hummels in DFB-Startelf? "Führt kein Weg an ihm vorbei!"

SPORT1

Joachim Löw geht in sein letztes Turnier als Bundestrainer. Am Dienstag gibt er seinen Kader für die EM bekannt. SPORT1 begleitet die PK im LIVETICKER.

Der Tag der Wahrheit ist gekommen.

Anzeige

Nach Wochen voller Diskussionen und Spekulationen gibt Joachim Löw, der in sein letztes Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft geht, am Mittwochmittag seinen Kader für die Europameisterschaft bekannt. Damit gibt er auch die finale Antwort auf die brennende Frage, ob Mats Hummels und Thomas Müller Teil des DFB-Teams sein werden - und vor allem, warum.

Im Rahmen der Nominierung wird sich der Bundestrainer den Fragen der Journalisten und Fans stellen. SPORT1 begleitet die PK ab 12.30 Uhr LIVE im STREAM und im LIVETICKER.

+++ Löw über das Mittelfeld und den Angriff +++

"Jo hat Führungsqualitäten und eine großartige Mentalität. Wir haben gute eins gegen eins Spieler und schnelle Spieler wie Leroy Sané. Wir haben auch junge Spieler wie Kai Havertz. Auch Kevin Volland ist dabei. Er macht körperlich einen starken Eindruck und hat in Frankreich eine starke Saison gespielt. Mit seinem Durchsetzungsvermögen und seiner Torgefahr kann er uns bereichern."

+++ Kroos soll zum Turnierstart fit sein +++

"Wir haben viele Spieler in der Mannschaft, die lange dabei sind - wie Ilkay (Gündogan) und Toni Kroos. Er ist leider an Corona erkrankt, wir hoffen aber schon, dass er zum Turnierstart fit und einsatzbereit sein wird."

+++ Löw über die Überraschung Günter +++

"Christian Günter ist ein Spieler, den ich in Freiburg oft gesehen hat. Er hat eine tolle Entwicklung gemacht und hat sich in vielen Bereichen verbessert. Er hat eine gute Dynamik und hat viel Energie in der Defensive und der Offensive. Er hat auch eine gewisse Torgefahr.

+++ Löw lobt Hummels +++

"Man kann einen Umbruch unterbrechen. Wir haben in der Defensive nicht immer die gewünschte Stabilität. Uns hat auch Erfahrung gefehlt. Daher haben wir die Entscheidung getroffen, Mats ist ein Spieler, der einen guten Einfluss auf Spieler hat und Turniererfahrung mitbringt."

+++ Löw über ter Stegen +++

"Es war bedauerlich, als Marc-André ter Stegen uns von seinen Problemen berichtet hat, das er nicht mitfahren kann. Wir wissen, dass er bei Barcelona in den letzten Jahren großartige Leistungen erbracht hat. Er hat bei uns auch eine großartige Persönlichkeit entwickelt und hat diese sehr stark und motivierend eingebracht. Es ist schade, dass er nicht dabei ist. Wir haben aber zwei sehr gute Torhüter hinter Manuel Neuer."

Anzeige

+++ Das ist der Kader +++

Bei der Pressekonferenz wird nun der Kader gezeigt, für den sich Löw entschieden hat. Er sieht wiefolgt aus:

Tor: Manuel Neuer, Kevin Trapp, Bernd Leno

Abwehr: Matthias Ginter, Robin Gosens, Christian Günter, Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann, Robin Koch, Antonio Rüdiger, Niklas Süle

Mittelfeld/Angriff: Emre Can, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Thomas Müller, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Jamal Musiala, Florian Neuhaus, Leroy Sané, Kevin Volland, Timo Werner

+++ Löw über die Aufstockung des Aufgebots +++

"Grundsätzlich ist das eine vernünftige Entscheidung. Wir haben immer erlebt, dass Spieler wegen einer Covid-Erkrankung ausgefallen sind. Es macht Sinn, da drei Spieler mehr nominieren zu können. Wir haben aber darauf verzichtet, im Vorlauf eines Turniers mehr Spieler mitzunehmen, da 26 ausreichen. Es schaffen aber nur 23 Spieler auf den Spielberichtsbogen, drei Spieler werden auf der Tribüne sitzen. Die Energie bei denjenigen muss aber trotzdem vorhanden sein. Da mache ich mir schon Gedanken. Das ist eine Aufgabe, die wir lösen müssen. Die Motivation ist ausschlaggebend für den Erfolg einer Mannschaft."

+++ "Konnten Umbruch nicht zu Ende bringen" +++

"Die speziellen Herausforderungen im letzten Jahr und den letzten Monaten war, mit der Pandemie umzugehen. Wir hatten uns Ende 2018 einiges vorgenommen und konnten aufgrund der Situation nicht alles so machen, wie wir uns das vorgenommen haben. Wir haben einen Umbruch eingeleitet, den wir nicht vollständig zu Ende bringen konnten. Es war schwierig, auch weil die Spieler wenig Pausen hatten. Wir waren aber in der glücklichen Lage, unseren Beruf ausüben zu können. Das ist das positive. Jetzt wünschen wir uns, dass alle Kinder und Amateurspieler loslegen können."

+++ Löw spricht über die Kriterien +++

"Es gibt viele Kriterien, die wir heranziehen. Es sind die Spiele in der Nationalmannschaft, wir haben auch viele Spielbeobachtungen in den Vereinen vorgenommen. Die Spieler im Ausland konnten wir nicht besuchen, wir haben die Spiele aber in Aufnahmen gesehen. Auch die Spielidee und die Anforderungen auf der jeweiligen Position sind wichtig. Die Positionen müssen doppelt besetzt werden, da man nicht viele Veränderungen bei einem Ausfall vornehmen muss. Bei einem Turnier ist auch insgesamt die Energie in einer Mannschaft wichtig. Wie ist das Frustpotenzial bei Spielern, die am Anfang nicht zum Einsatz kommen? Auch das spielt eine Rolle. Alles wird dem Erfolg untergeordnet."

+++ Wie lief Löws Entscheidungsfindung ab? +++

"Es war eine sehr intensive Zeit, die wir damit verbracht haben, die letzten eineinhalb Jahren Spiele zu analysieren und im Detail durchzugehen. Auch die Vorbereitung musste organisiert werden. Wir haben viele Stunden gemeinsam verbracht und diskutiert. Wir haben alles noch einmal überprüft und auf den Kopf gestellt, um die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen."

Anzeige

+++ Die PK beginnt +++

Löw ist angekommen. Es kann losgehen.

+++ Gleich geht's los +++

Joachim Löw wird pünktlich erwartet. Der DFB hat auch noch Überraschungsgäste angekündigt. Man darf gespannt sein.

+++ Was ist mit Brandt? +++

Julian Brandt steht nach SPORT1-Informationen auf der Kippe. Der Dortmunder stellt eine der interessantesten Personalien rund um die Nominierung dar.

+++ Löw überrascht mit Hofmann +++

Nach SPORT1-Informationen hat der Bundestrainer Jonas Hofmann in den EM-Kader berufen. Der Angreifer ist neben Matthias Ginter und Florian Neuhaus der dritte Gladbacher im DFB-Team. Auch die Legionäre Robin Gosens (Atalanta Bergamo) und Robin Koch (Leeds United) werden nach SPORT1-Informationen im Kader zu finden sein.

Nicht dabei sind nach SPORT1-Infos indes die BVB-Spieler Marco Reus, Mahmoud Dahoud und Nico Schulz sowie Philipp Max. (Zum Bericht: Löw überrascht mit Gladbacher)

+++ Hummels feiert Comeback +++

Mats Hummels steht nach SPORT1-Informationen im Kader für die vom 11. Juni bis 11. Juli stattfindende Europameisterschaft. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund hatte sein letztes Länderspiel am 19. November 2018 absolviert. (Zum Bericht: Hummels bei der EM dabei!)

+++ Auch Younes nicht im Kader +++

Wie SPORT1 weiß, wird Löw Amin Younes nicht in seinen Kader berufen. Der Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt hatte zuletzt durchaus auf sich aufmerksam gemacht.

+++ Reus fährt nicht mit zur EM +++