FC Bayern: Vertrag von Julian Nagelsmann offenbar mit Abfindungsklauseln

Im Fall einer vorzeitigen Trennung würden damit ab 2023 in festgelegten Stufen Ausgleichszahlungen geregelt, berichtet die Sport-Bild .

Nagelsmann wechselt nach dieser Saison von RB Leipzig nach München und tritt dort die Nachfolge von Hansi Flick als Cheftrainer an, sein Vertrag bei den Bayern läuft bis 2026.

Die Abfindungsklauseln sind jedoch nicht aufgrund von Zweifeln am 33 Jahre alten Nagelsmann eingebaut. Grund sei vielmehr die Rekordablöse, die der FC Bayern an RB Leipzig zahlt. Auch die Ablöse ist in einem Kontrakt mit diversen Klauseln geregelt.