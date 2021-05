Copa America: Argentiniens Präsident will Copa auch ohne Kolumbien stemmen

Argentinien hat angesichts anhaltender sozialer Unruhen in Kolumbien die alleinige Ausrichtung der am 13. Juni startenden Copa America angeboten.

Co-Gastgeber Argentinien hat angesichts anhaltender sozialer Unruhen in Kolumbien die alleinige Ausrichtung der am 13. Juni startenden Copa America in Aussicht gestellt. "Wenn alle Gesundheitsprotokolle erfüllt werden, sind wir bereit, die Option als alleiniger Gastgeber zu überprüfen", kündigte Staatspräsident Alberto Fernandez gegenüber "Radio 10" an.