WWE: The Miz bei Zombie-Kampf offenbar schwer verletzt

The Miz verletzte sich bei WWE WrestleMania Backlash am Kreuzband © WWE

Bei WWE WrestleMania Backlash hat sich The Miz in dem Match gegen Damien Priest schwer verletzt - und steht offenbar vor einer langen Pause.

Wie der Wrestling Observer berichtet, hat sich The Miz im Match gegen Damien Priest bei WrestleMania Backlash einen Kreuzbandriss zugezogen - wobei unklar ist, ob es sich um einen Teil- oder einen Komplettriss handelt, der rund neun Monate Pause zur Folge hätte.

Miz, der in diesem Jahr überraschend ein zweites Mal zum WWE-Champion gekrönt worden war, war gegen Priest bei einer Aktion unglücklich aufgekommen und hatte sich ab diesem Zeitpunkt das Knie gehalten.

The Miz wurde vermeintlich selbst zum Zombie

Die Verletzung des "A-Listers" hat WWE anders als in anderen Fällen nicht auf ihren offiziellen Kanälen vermeldet, sondern stattdessen an das skurrile Finale des Matches angeknüpft, in dem Miz von den Zombies vermeintlich verspeist worden war. Partner John Morrison hielt bei RAW eine Ansprache, dass Miz nicht mehr der sei, der er war und dass er sein eigenes Match gegen Priest Miz' Andenken widmen würde.