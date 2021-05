NHL: Nico Sturm verliert mit Minnesota Wild erstes Speil der NHL-Playoffs

Nationalspieler Nico Sturm hat mit Minnesota Wild in den Play-offs der Eishockey-Profiliga NHL einen ersten Rückschlag kassiert. Im zweiten Achtelfinalspiel verlor das Team aus Saint Paul mit 1:3 bei den Vegas Golden Knights und kassierte in der Best-of-seven-Serie den Ausgleich zum 1:1. Sturm blieb in 8:29 Minuten Einsatzzeit ohne Scorerpunkt.