Eric Cantona in Hall of Fame aufgenommen - aber "nicht überrascht"

Eric Cantona reagiert mit "Stolz", aber "nicht überrascht" auf die Aufnahme in die Hall of Fame der englischen Premier League.

Die französische Fußball-Ikone Eric Cantona hat mit "Stolz", aber "nicht überrascht" auf die Aufnahme in die Hall of Fame der englischen Premier League reagiert.

Cantona wurde in seiner Zeit auf der Insel sowohl mit Leeds United in der alten First Division (1992) als auch United (1993, 1994, 1996, 1997) Meister. In 156 Premier-League-Spielen erzielte er 70 Tore. "Ich hatte das Glück, mit wunderbaren Spielern zu spielen, wunderbare Trainer zu haben und wunderbare Fans", sagte der 54-Jährige.